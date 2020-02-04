"Динамо" потерпело сокрушительное поражение с неприличным счетом в Киеве

В перенесенном матче 31-го тура УХЛ "Ледяные Волки" нанесли 29-е поражение в сезоне харьковскому МХК "Динамо" – 12:0.

Ледяные Волки – МХК Динамо 12:0 (4:0, 2:0, 6:0)

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Самыми результативными игроками в составе киевлян стали Илья Чуйков и Денис Мостовой, которые оформили по хет-трику.

Таким образом, сегодняшний матч ознаменовал самую крупную победу "Волков" в текущем сезоне украинского чемпионата.

После 33 сыгранных матчей "Ледяные Волки" получили 20 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. К четвертому идет "Белый Барс" – 27 очков.

"Динамо" остается главным аутсайдером УХЛ, выиграв только один матч из 32. За сезон подопечные Александра Панченко набрали 4 очка.