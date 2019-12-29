"Динамо" предлагает 4 миллиона евро за лучшего бомбардира чемпионата Словакии

Нападающий братиславского "Слована" и сборной Словении Андраж Шпорар в зимнее трансферное окно может переехать на чемпионат Украины.

Согласно информации Daily Record, главный тренер киевского клуба Алексей Михайличенко определил этот трансфер как приоритетный.

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"Слован" запрашивает за форварда не менее 4 миллионов евро, "Динамо" согласно этой суммой.

Конкуренцию "Динамо" за право подписать Шпорара, вероятно, составит "Селтик", который также уже приступил к переговорам с руководством "Слована". Боссы словацкого клуба рассчитывают в процессе торгов с претендентами на футболиста поднять цену его трансфера до 5 миллионов фунтов.

25-летний Шпорар является лучшим бомбардиром чемпионата Словакии, в текущем сезоне он провел 11 матчей и забил 12 мячей.