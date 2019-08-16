"Динамо" представило помощников Михайличенко: в клуб вернулся легендарный игрок

На тренировочной базе "Динамо" в Конча-Заспе команде был представлен новый тренерский штаб во главе с Алексеем Михайличенко. В штаб нового тренера киевлян вошли три легенды клуба.

На этот момент в штаб главного тренера Алексея Михайличенко вошли: помощники Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов (тренер вратарей).

Это интересно: Стало известно, как Суркис увольнял Хацкевича из "Динамо"

После официального представления новый наставник и его помощники провели с командой первую тренировку.

Вадим Евтушенко – 61-летний экс-футболист "Динамо". За киевский клуб Евтушенко провел более 200 матчей. Также он выступал в Украине за "Звезду" и "Днепр". Из украинских клубов Евтушенко возглавлял "Звезду", "Ворсклу", "Динамо-2" и "Черкасский Днепр".

Сергей Федоров – 44-летний бывший футболист "Динамо", который шесть раз выигрывал чемпионат Украины. В 2010 году Федоров был играющим тренером "Звезды".

Михаил Михайлов – 60-летний экс-футболист "Динамо". За "бело-синих" Михайлов провел более 100 матчей. С 2009 года Михайлов тренер вратарей "Динамо". Также был тренером вратарей "Динамо" с 1993 года до 2006-го. Работал в сборной Украины.



Фото: fcdynamo.kiev.ua

В штаб Михайличенко не вошел испанский специалист Висенте Гомес. Он был в команде Александра Хацкевича. По информации СМИ, Гомес не был уволен из "Динамо". Также СМИ информируют, что в штаб Михайличенко может войти Олег Гусев.

Свой первый официальный матч на посту главного тренера "Динамо" Алексей Михайличенко проведет 24-го августа. В рамках 4-го тура чемпионата Украины киевляне дома сыграют против "Олимпика".