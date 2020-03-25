"Динамо" приглашает звезд футбола в свой клуб, в перечне Месси, Азар и Роналду

Пока все футбольные чемпионаты взяли паузу из-за пандемии коронавируса, чемпионат Белоруссии в полном разгаре. Минское "Динамо" сделало шуточное заявление, что уже ждет в своем клубе звездных футболистов ведущих чемпионатов.

Минское "Динамо" опубликовало в своих соцсетях фото звезд мирового футбола в клубной форме.

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Пригласил клуб в свой чемпионат Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Эдена Азара, Роберта Левандовски, Давида Луиса и других успешных игроков.

Беларусь осталась единственной футбольной страной на нашей планете. На днях Александр Глеб говорил о том, что весь мир теперь имеет прекрасную возможность познакомиться с чемпионатом Белоруссии. А что, если Месси и Роналду все-таки приедут в Беларусь? А вместе с ними еще парочка крутых ребят? Мы готовы,

– забавно подписали фото.

Отметим, что чемпионат Беларуси единственным из 55 европейских чемпионатов не пошел на перерыв из-за коронавируса. Все матчи проходят со зрителями на трибунах. На следующие выходные запланированы поединки 2-го тура.

По состоянию на 25 марта в Беларуси зафиксировано 86 случаев заражения COVID-19. Ни один человек не умер, 29 человек выздоровели.

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