"Динамо" приобретет футболиста из Ганы, который играл в России

Защитник венской "Аустрии" Абдул Кадири Мохаммед перейдет в киевское "Динамо".

Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас сообщил, что хавбеку Мохаммеду Кадири осталось пройти только медосмотр в "Динамо".

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Мохаммеду Кадири, которого последний месяц пристально вело "Динамо", ради которого Заваров ездил в Россию и кандидатуру которого утвердил еще Хацкевич, осталось пройти медосмотр. Тульский "Арсенал" так и не активировал опцию выкупа. А в Киев "Аустрия" отпускает ганца за вполне адекватную сумму,

– написал Бурбас.

Отож, Мохаммеду Кадірі, якого останній місяць пильно вело Динамо, заради якого Заваров їздив в Росію і кандидатуру якого затвердив ще Хацкевич, залишилось пройти медогляд. Тульський Арсенал так і не активував опцію викупу. А в Київ Аустрія відпускає ганця за цілком адекватну суму — Igor Burbas (@iburbas) 1 июня 2019 г.

В 2016 году Кадири вызывался Аврамом Грантом в сборную Ганы, но пока так и не провел ни одного поединка за национальную команду.

Среди заслуг Кадири чемпионство в Гане и серебряная медаль чемпионата Австрии. В чемпионате России за "Арсенал" Кадири отыграл 27 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 4 результативных передачи.

"Динамо" завершило сезон в УПЛ на втором месте, уступив победителю розыгрыша, "Шахтеру", 11 очков. Также киевляне уступили в борьбе за Кубок Украины.

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