"Динамо" приобретет футболиста из Ганы, который играл в России

22 Читати новину українською
Абдул Кадири Мохаммед перейдет в "Динамо"
Абдул Кадири Мохаммед перейдет в "Динамо" / Фото из открытых источников

Защитник венской "Аустрии" Абдул Кадири Мохаммед перейдет в киевское "Динамо".

Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас сообщил, что хавбеку Мохаммеду Кадири осталось пройти только медосмотр в "Динамо".

Читайте также: "Динамо" активно интересуется камерунским защитником "Карпат", – журналист

Мохаммеду Кадири, которого последний месяц пристально вело "Динамо", ради которого Заваров ездил в Россию и кандидатуру которого утвердил еще Хацкевич, осталось пройти медосмотр. Тульский "Арсенал" так и не активировал опцию выкупа. А в Киев "Аустрия" отпускает ганца за вполне адекватную сумму,
– написал Бурбас.

В 2016 году Кадири вызывался Аврамом Грантом в сборную Ганы, но пока так и не провел ни одного поединка за национальную команду.

Среди заслуг Кадири чемпионство в Гане и серебряная медаль чемпионата Австрии. В чемпионате России за "Арсенал" Кадири отыграл 27 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 4 результативных передачи.

"Динамо" завершило сезон в УПЛ на втором месте, уступив победителю розыгрыша, "Шахтеру", 11 очков. Также киевляне уступили в борьбе за Кубок Украины.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
сегодня
1004
Теги: Новости Спорта Спорт Динамо Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Он любит свою страну, настоящий украинец, – игрок "Зенита" про Ракицкого
31 мая 18:47 Он любит свою страну, настоящий украинец, – игрок "Зенита" про Ракицкого
223
Как и когда украинские клубы стартуют в Лиге чемпионов и Лиге Европы: даты
31 мая 15:06 Как и когда украинские клубы стартуют в Лиге чемпионов и Лиге Европы: даты
221
Юлия Левченко стала второй на этапе Бриллиантовой лиги
31 мая 00:05 Юлия Левченко стала второй на этапе Бриллиантовой лиги
142
Украина – Нигерия: ничья вывела украинцев в плей-офф ЧМ по футболу U-20 с первого места
31 мая 00:04 Украина – Нигерия: ничья вывела украинцев в плей-офф ЧМ по футболу U-20 с первого места
531
Норвежец Эрлинг Холанд забил 9 голов в матче чемпионата мира по футболу U-20: видео
30 мая 22:11 Норвежец Эрлинг Холанд забил 9 голов в матче чемпионата мира по футболу U-20: видео
249
Новости
Больше новостей
Залиште відгук