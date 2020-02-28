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"Динамо" продало Тамаша Кадара в китайский "Шаньдун Лунэн"

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Киевское "Динамо" объявило о трансфере защитника Тамаша Кадара в клуб "Шаньдун Лунэн" из Китая.

Трансфер осуществлен на постоянной основе, стороны договорились не разглашать финансовые условия сделки, говорится на сайте "Динамо".

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  • Тамаш Кадар выступал за "Динамо" с 2017 года после перехода из польского клуба "Лех".
  • "Динамо" Кадар сыграл в 104 матчах: Он провел 66 матчей в УПЛ, 8 матчей в Кубке Украины и 30 поединков в еврокубках в составе "Динамо". В этих матчах он забил один гол и отдал 5 результативных передач.
  • Зимой 2020 года игрок был переведен в дубль команды. Причиной стали разногласия с главным тренером "Динамо" Алексеем Михайличенко.
  • Издание Transfermarkt оценивает Тамаша Кадара в 4 миллиона евро.
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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Трансферы Динамо Спорт Футбол
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