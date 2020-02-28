"Динамо" продало Тамаша Кадара в китайский "Шаньдун Лунэн"
Киевское "Динамо" объявило о трансфере защитника Тамаша Кадара в клуб "Шаньдун Лунэн" из Китая.
Трансфер осуществлен на постоянной основе, стороны договорились не разглашать финансовые условия сделки, говорится на сайте "Динамо".
Это интересно: Лигу чемпионов могут кардинально изменить: шансы для "Динамо" и "Шахтера"
- Тамаш Кадар выступал за "Динамо" с 2017 года после перехода из польского клуба "Лех".
- "Динамо" Кадар сыграл в 104 матчах: Он провел 66 матчей в УПЛ, 8 матчей в Кубке Украины и 30 поединков в еврокубках в составе "Динамо". В этих матчах он забил один гол и отдал 5 результативных передач.
- Зимой 2020 года игрок был переведен в дубль команды. Причиной стали разногласия с главным тренером "Динамо" Алексеем Михайличенко.
- Издание Transfermarkt оценивает Тамаша Кадара в 4 миллиона евро.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
"Шахтер" в 1/8 Лиги Европы, победа на чемпионате Европы по биатлону – новости спорта 27 февралясегодня , 07:45
-
"Шахтер" в сумасшедшем матче с шестью голами пробился в 1/8 финала Лиги Европы – видеосегодня , 00:01
-
Сборная Украины по биатлону победила на Чемпионате Европы в смешанной эстафете, опередив россиян27 февраля , 18:11
Комментарии