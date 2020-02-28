"Динамо" продало Тамаша Кадара в китайский "Шаньдун Лунэн" 09:39, - Читати новину українською Киевское "Динамо" объявило о трансфере защитника Тамаша Кадара в клуб "Шаньдун Лунэн" из Китая. Трансфер осуществлен на постоянной основе, стороны договорились не разглашать финансовые условия сделки, говорится на сайте "Динамо". Это интересно: Лигу чемпионов могут кардинально изменить: шансы для "Динамо" и "Шахтера" Тамаш Кадар выступал за "Динамо" с 2017 года после перехода из польского клуба "Лех".

"Динамо" Кадар сыграл в 104 матчах: Он провел 66 матчей в УПЛ, 8 матчей в Кубке Украины и 30 поединков в еврокубках в составе "Динамо". В этих матчах он забил один гол и отдал 5 результативных передач.

Зимой 2020 года игрок был переведен в дубль команды. Причиной стали разногласия с главным тренером "Динамо" Алексеем Михайличенко.

Издание Transfermarkt оценивает Тамаша Кадара в 4 миллиона евро.

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