"Динамо" продаст Цыганков: названы ключевые условия трансфера

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о будущем лидере столичного коллектива 21-летнего Виктора Цыганкова.

Суркис заявил, что готов отпустить Виктора в другой клуб, однако только в топовый.

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Цыганков – лидер и капитан команды. Он ведет за собой команду. Может, не хватает стабильности, но он молодой парень. Нам кажется, что он уже дедушка. Он становится мужиком, и с каждым сезоном будет добавлять. Мы готовы отпустить любого, если будет соответствующее предложение для клуба и футболиста.

Клуб, который захочет купить Цыганкова, будет топовым. Ему нет смысла переходить в обычную команду даже из ТОП-5 чемпионатов. Мое мнение, он должен еще некоторое время поиграть в "Динамо", стать настоящим лидером и тогда будем рассматривать вопрос о его продаже,

– сказал Суркис в эфире программы "Профутбол".

Зимой СМИ сообщали о том, что в услугах Виктора Цыганкова вроде заинтересована итальянская "Рома". Футболист даже ездил в Рим, однако не для подписания контракта с "волками", а на отдых.

В этом сезоне Виктор сыграл за киевское "Динамо" 41 матч во всех турнирах. В его активе 16 голов и 13 результативных передач. По данным Transfermarkt, трансферная цена украинца составляет 13 млн евро.

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