"Динамо" продаст Цыганкова: Суркис сказал когда

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о том, что клубу не поступали предложения по трансферу полузащитника Виктора Цыганкова во время зимнего трансферного окна. Сейчас киевляне не настроены продавать талантливого футболиста.

Суркис заявил, что в "Динамо" звонили только некоторые агенты, однако конкретных предложений по Виктору не было.

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"По Цыганкову все было на уровне слухов. Звонили одни агенты, другие. Но чтобы был клуб, который был готов сделать конкретное предложение – такого не было", – сказал Суркис.

По словам президента киевлян, Цыганкову нужно еще год-полтора поиграть за столичную команду.

"Если бы мы дали сигнал, что готовы его продать, думаю, предложение по нему поступило бы. Но нужна четкая позиция. Придет время, и, если он пожелает, все устроит клуб и его – никто не будет ломать ему карьеру. Но мне кажется, что еще год-полтора он должен поиграть в команде, которая становится на ноги. Витя необходим для становления этой команды",

– рассказал Суркис.

Ранее наставник "Динамо" Александр Хацкевич оценил шансы полузащитника Виктора Цыганкова перейти в топ-чемпионат Европы. По мнению тренера, полузащитнику киевлян сначала нужно стабильно выступать в Украине.

В то же время руководитель детско-юношеской школы "Динамо" Александр Ищенко рассказал о том, как формировался вице-капитан киевлян Виктор Цыганков. Бывший телеэксперт признался, что клуб мог потерять Цыганкова из-за травматичности игрока.

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