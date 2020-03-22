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"Динамо" продлило карантин из-за режима чрезвычайной ситуации в Киеве из-за коронавируса

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Руководство киевского "Динамо" решило продолжить карантин для всех команд столичного клуба до воскресенья, 29 марта 2020 года. Все из-за эпидемиологической ситуации в стране и введения в Киеве режима чрезвычайной ситуации.

Тренерский штаб и руководство клуба сообщили футболистам решение относительно дальнейшего соблюдения правил и требований карантина.

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Как отмечается на сайте "Динамо", игроки будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по заранее предоставленной программе. Руководство и тренерский штаб "Динамо" ожидают от футболистов клуба обязательного соблюдения правил карантина и выполнение персональных тренировок.

  • В Киеве введен режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавирус Covid-19.
  • В столице введены ограничения на пребывание в продуктовых магазинах и аптеках.
  • Запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками.
  • Общественный транспорт с понедельника, 23 марта, будет функционировать только для сотрудников критически важных объектов инфраструктуры.
  • Зато в городской власти опровергли тот факт, что въезд и выезд из Киева перекроют.
  • Гражданам рекомендуется минимизировать социальные контакты, не выходить из дома без крайней необходимости и соблюдать правила гигиены.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Динамо Карантин в Украине 2020 Спорт Футбол Коронавирус в Украине
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