"Динамо" продлило карантин из-за режима чрезвычайной ситуации в Киеве из-за коронавируса
Руководство киевского "Динамо" решило продолжить карантин для всех команд столичного клуба до воскресенья, 29 марта 2020 года. Все из-за эпидемиологической ситуации в стране и введения в Киеве режима чрезвычайной ситуации.
Тренерский штаб и руководство клуба сообщили футболистам решение относительно дальнейшего соблюдения правил и требований карантина.
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Как отмечается на сайте "Динамо", игроки будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по заранее предоставленной программе. Руководство и тренерский штаб "Динамо" ожидают от футболистов клуба обязательного соблюдения правил карантина и выполнение персональных тренировок.
- В Киеве введен режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавирус Covid-19.
- В столице введены ограничения на пребывание в продуктовых магазинах и аптеках.
- Запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками.
- Общественный транспорт с понедельника, 23 марта, будет функционировать только для сотрудников критически важных объектов инфраструктуры.
- Зато в городской власти опровергли тот факт, что въезд и выезд из Киева перекроют.
- Гражданам рекомендуется минимизировать социальные контакты, не выходить из дома без крайней необходимости и соблюдать правила гигиены.
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