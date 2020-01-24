"Динамо" продлило контракт с двумя молодыми футболистами

21-летний украинский полузащитник Богдан Леднев и 18-летний украинский вратарь Руслан Нещерет продлили контракты с киевским "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Соглашение с Ледневым рассчитано до лета 2024 года. Нещерет же задержится в "Динамо" еще на пять лет.

Леднев на данный момент выступает в аренде за "Зарю", но по окончании сезона вернется в расположение киевлян, что вице-чемпионы Украины анонсировали в декабре. Богдан в нынешнем сезоне сыграл в 21 матче за "Зарю", забив 10 голов и отдав 3 результативные передачи. В декабре его признали лучшим игроком "Зари" в прошлом году.

В текущем сезоне Нещерет 5 раз попадал в заявку первой команды "Динамо" в матчах УПЛ и Кубка Украины, провел 7 матчей в чемпионате U-19 и 2 матча в чемпионате U-21. На его счету также 6 матчей в Юношеской Лиге УЕФА – 2 в прошлом сезоне и 4 в нынешнем.

Команда Алексея Михайличенко находится на тренировочном сборе в Турции, где "бело-синие" уже сыграли вничью с "Легией" (1:1), обыграли "Нефтчи" (2:1)

разгромили "Вардар" (0:4) и уступили "Хайдуку" (0:1).