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"Динамо" продлило контракт с форвардом, который попал в допинг-скандал

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Артем Беседин / ua.news

Киевский клуб перезаключил контракт с Артемом Бесединым, который заканчивается летом. Новый контракт рассчитан на четыре года.

Уже сегодня, 24 февраля, УЕФА рассмотрит дело допинга форварда Динамо. Пока неизвестно, какое вещество нашли в организме украинского футболиста.

​Читайте также: Допинг скандал Беседина: появились новые подробности дела

По словам президента Игоря Суркиса, нападающий никогда не позволял себе принимать любые запрещенные препараты. Суркис уже продлил контракт с талантливым игроком. Президент клуба надеется, что Артем Беседин сможет вернуться на поле в ближайшее время.

Ситуация с Бесединым? Мне сложно что-то сказать. 24 февраля в УЕФА будет рассматриваться его дело. Он такой парень, что не позволял себе что-то такое принимать. В киевском Динамо впервые за много лет такой случай,
– рассказал Суркис в интервью программе "ПроФутбол".

Отметим, Беседин провалил допинг-тест после матча группового раунда Лиги Европы против Мальме. Футболист до окончательного вердикта полностью отстранен от футбола.

В текущем сезоне 23-летний нападающий сыграл за "бело-синих" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов.

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Автор: София Кулай
Теги: Динамо Новости Спорта Футбол Спорт
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