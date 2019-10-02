"Динамо" продлило контракт с известным воспитанником клуба

Киевское "Динамо" пролонгировало соглашение с голкипером команды Георгием Бущаном.

Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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25-летний Бущан на данный момент является вторым голкипером киевлян, уступая место в основном составе более опытному Денису Бойко.

В нынешнем сезоне на счету Бущана два матча за "Динамо" в чемпионате Украины против "Ворсклы" (5:0) и "Днепра-1" (2:0). За все время выступлений в первой команде воспитанник "бело-синих" сыграл в 24 матчах.

После 9 туров Премьер-лиги "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице и имеет одинаковое количество очков с "Десной", которая идет второй.

3 октября команда Алексея Михайличенко сыграет на выезде против "Лугано" в Лиге Европы, Георгий Бущан вошел в заявку киевлян.