"Динамо" проиграло по пенальти "Хоффенхайму" в Юношеской лиге УЕФА

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Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19
Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19 / fcdynamo.kiev.ua

Немецкий "Хоффенхайм" U-19 и киевское "Динамо" U-19 сыграли в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Победу удалось одержать немцам в серии пенальти.

Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19 0:0 (4:2 по пенальти)

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В предыдущем раунде киевляне сумели победить "Ювентус", что позволило им играть в 1/8 финала. В свою очередь "Хоффенхайм" вышел из группы, где играл против "Лиона", "Манчестер Сити" и донецкого "Шахтера". К слову, немцы на выезде победили "Шахтер", а на собственной арене сыграли вничью.

Противостояние "Хоффенхайма" и "Динамо" судьбой жребия происходило в Германии (Зинсгайми). В первом тайме активнее были именно "бело-синие", которые нанесли 6 ударов по воротам соперника. Однако ни один из ударов киевлян и "Хоффенхайма" не был в створ ворот.

После перерыва ситуация несколько изменилась. Теперь уже инициативой владел именно "Хоффенхайм". Хозяева нанесли по воротам "Динамо" 5 ударов и три из них были в створ. Однако команды все равно не смогли открыть счет в игре. Таким образом, после основного времени, который завершился со счетом 0:0,  футболистов ждала серия пенальти.

В ней украинские футболисты не смогли реализовать две попытки, когда игроки "Хоффенхайма" с одиннадцатиметровой метки не промахивались. Таким образом, 4:2 в пользу немцев, которые в 1/4 финала сыграют против "Реала".

Что такое Юношеская лига УЕФА?​Это футбольное соревнование для юношеских команд 32 клубов, участвующих в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и 32 клубов чемпионов национальных первенств среди юношей. Турнир создан по образцу американского Кубка Либертадорес U-20 и происходит на постоянной основе с сезона 2013/2014 годов. Киевский клуб участвует в юношеской Лиге чемпионов через путь национальных чемпионов, где 32 победителя национальных чемпионатов играют стыковые матчи. В сезоне 2014/2015 в финальном матче играли юноши донецкого "Шахтера", однако уступили сверстникам из португальской "Бенфики".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
Источник: 24 Канал
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