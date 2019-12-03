"Динамо" пропустило 12 шайб от "Белого Барса", "Донбасс" уверенно победил "Ледяных Волков",
В чемпионате Украинской хоккейной лиги состоялись матчи 20 тура. Как "Донбасс", так и "Белый Барс" получили разгромные победы над аутсайдерами.
Белый Барс – Динамо 12:0 (4:0, 4:0, 4:0)
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Белоцерковский "Белый Барс" без проблем одолел харьковское "Динамо" 12:0. Команда Константина Буценко набрала 28 очков и уверенно занимает 4 место.
Донбасс – Ледяные Волки 9:1 (1:0, 2:1, 6:0)
В Дружковке "Донбасс" одержал непростую победу над "Ледяными Волками". Только в последнем периоде хозяева сумели сделать счет комфортным – 9:1.
У "Донбасса" шайбы забросили: Мазур, Лялька (дважды), Шишлянников (трижды), Карпенко (дважды), Разумов. За столичный клуб отличился Федосов.
Лидирует в чемпионате "Кременчуг", который набрал 50 очков в 19 матчах. На втором месте "Днепр" – 41 (18), на третьей позиции "Донбасс" – 37 (18).