"Динамо" просматривает футболиста из Бразилии

Киевское "Динамо" просматривает потенциального новичка из Бразилии – центрального защитника Марсело.

Бразилец вышел на поле в футболке киевлян под 11-м номером в товарищеском матче против "Полесья".

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Футболист даже забил гол, добив мяч в сетку ворот после подачи углового. А сразу после перерыва его заменил Роман Бодня.

О потенциальном новичке "Динамо" известно только то, что он играет на позиции центрального защитника, информирует dynamomania.



Фото: dynamomania.com

Официальный сайт киевлян в протоколе матча отметил, что бразилец находится на просмотре в "Динамо" U-19.

Отметим, что "Динамо" и "Полесье" сыграли в результативную ничью.

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