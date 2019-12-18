"Динамо" проведет два сбора в Турции и сыграет спарринги против сильных соперников

Киевское "Динамо" после зимней паузы проведет два сбора в Турции и сыграет несколько контрольных матчей.

После поединка против "Десны" игроки и тренерский штаб "Динамо" отправились в отпуск, который продлится 4 недели, сообщает Динамомания.

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Уже 10 января команда соберется в Киеве и начнет тренировки на клубной базе, а 11 – 13 января игроков ждет традиционный медосмотр в клинике "Борис".

После этого динамовцы отправятся в турецкий Белек на первый тренировочный сбор. Он продлится две недели – с 15 по 29 января. После этого команда вернется в Киев и получит несколько дней выходных, а в начале февраля "бело-синие" снова отправятся в Белек. Срок второго турецкого сбора – с 3 по 16 февраля.

Отмечается, что на обоих собраниях запланированы контрольные матчи с сильными оппонентами. Впрочем, список соперников, как и даты спаррингов, пока не уточняются.

Первый официальный матч 2020 года киевляне сыграют с "Ворсклой". Ориентировочная дата – 22 февраля.