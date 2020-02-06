"Динамо" проведет матч на другом стадионе, чтобы отбыть наказание за расизм в игре с "Шахтером"

Поединок 19-го тура Favbet-Лиги между "Динамо" и полтавской "Ворсклой" пройдет не на НСК "Олимпийский", где киевляне традиционно проводят домашние матчи. Игра пройдет на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского без зрителей.

Дата и время начала остаются неизменными – в субботу, 22 февраля, в 17:00, сообщает сайт "Динамо".

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На поединке "Динамо" с "Ворсклой" впервые в чемпионате Украины по футболу будет доступна система видеоповторов VAR.

Как известно, Контрольно-дисциплинарный комитет наказал "Динамо" за проявления расизма на матче чемпионата Украины против "Шахтера" в Харькове.

"Динамо" должно провести один матч без зрителей, а также заплатить 500 тысяч гривен штрафа.

Детали скандала на матче "Шахтер" – "Динамо"