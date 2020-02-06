"Динамо" проведет матч на другом стадионе, чтобы отбыть наказание за расизм в игре с "Шахтером"
Поединок 19-го тура Favbet-Лиги между "Динамо" и полтавской "Ворсклой" пройдет не на НСК "Олимпийский", где киевляне традиционно проводят домашние матчи. Игра пройдет на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского без зрителей.
Дата и время начала остаются неизменными – в субботу, 22 февраля, в 17:00, сообщает сайт "Динамо".
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На поединке "Динамо" с "Ворсклой" впервые в чемпионате Украины по футболу будет доступна система видеоповторов VAR.
Как известно, Контрольно-дисциплинарный комитет наказал "Динамо" за проявления расизма на матче чемпионата Украины против "Шахтера" в Харькове.
"Динамо" должно провести один матч без зрителей, а также заплатить 500 тысяч гривен штрафа.
Детали скандала на матче "Шахтер" – "Динамо"
- Поединок состоялся 10 ноября 2019. Арбитру пришлось прервать игру из-за расистских выкриков с трибун.
- При этом полузащитник "горняков" Тайсон получил красную карточку, ведь показал неприличный жест в сторону болельщиков "Динамо" и выбил мяч на трибуны. Поле он покидал со слезами на глазах. Плакал во время игры и Дентиньо.
- После матча оба клуба выступили с официальными заявлениями, осудив расизм.
- "Динамо" попросило, чтобы было проведено расследование и не осуждать заранее болельщиков команды. Впоследствии было опубликовано еще одно видео с расистскими выкриками с трибун.
- Фанаты "Динамо" объяснили свое поведение на матче "поддержкой сов".
- 21 ноября КДК УАФ принял решение по Тайсону. Он получил дисквалификацию на один матч.
- Также бразилец наказан двумя матчами условно.
- Зато "Шахтер" обязали заплатить 20 тысяч гривен штрафа за то, что диктор стадиона ОСК "Металлист" во время матча с "Динамо" делал объявление на русском языке.
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