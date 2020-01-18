"Динамо" провело невероятный камбэк в конце матча против "Днепра", но уступило – видео

В Харькове местное "Динамо" принимало херсонский "Днепр" в рамках 29-го тура Украинской хоккейной лиги. Матч состоялся в пятницу, 17 января.

Динамо – Днепр 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Достаточно активно и необычно для себя матч начали "динамовцы", сразу расстроив Олега Петрова. На третьей минуте матча первую шайбу в матче забросил Даниил Бутенко. Однако такой сценарий пришелся не по душе "щукам" и они обрушили шквал атак на ворота Михаила Шевчука. После 10 минут нападения херсонцев им все-таки удалось не только сравнять счет на табло, но и завладеть минимальным преимуществом – сначала в воротах "Динамо" расписался Андрей Жвачкин, а под конец периода отличился Сергей Кузьмик.

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Во второй двадцатиминутке ситуация не намного изменилась – команды обменивались атаками, а вратари всеми силами пытались защищать свои ворота. Однако не долго атаки были безрезультатными – за 6 минут до конца периода в третий раз в воротах Михаила Шевчука отличился Дмитрий Чернышенко.

В заключительном отрезке встречи харьковчане, усилиями Михаила Геворкяна, как никогда близко подошли к сенсации, отправив в ворота Олега Петрова две шайбы и сравняв счет в матче. Но "щуки" все силы бросили в атаку, пытаясь завершить поединок в основное время. За 4:15 до конца матча это принесло результат, и Александр Матерухин в четвертый раз прошил Михаила Шевчука, установив окончательный счет 3:4 на табло.

Видеообзор матча Динамо – Днепр