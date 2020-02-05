"Динамо" разбило лидера чемпионата Словении на втором сборе, голы Русина и Де Пены – видео

Киевское "Динамо" разгромило словенскую "Олимпию" в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Динамо – Олимпия Любляна 5:0

Голы: Буяльский, 10, Вербич, 27, Русин, 54, Де Пена, 81, Романчук, 90+1

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Уже в первом тайме Буяльский и Вербич вывели "Динамо" вперед.

Видео гола Буяльского

Видео гола Вербича

Русин, который появился на поле во втором тайме, довел счет до разгромного, воспользовавшись ошибкой вратаря датчан.

Видео гола Русина

Точку в матче поставили Карлос Де Пена и Александр Романчук. Уругваец идеально точно пробил со штрафного, а украинец добил мяч в ворота соперника после подачи углового.

Видео гола Де Пены

Видео гола Романчука

Таким образом, вице-чемпион Украины на мажорной ноте начинает последний сбор в эту зиму. Уже 6 февраля киевляне сыграют второй спарринг – против норвежского "Стремсгодсета".