"Динамо" разбило лидера чемпионата Словении на втором сборе, голы Русина и Де Пены – видео
Киевское "Динамо" разгромило словенскую "Олимпию" в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке. Встреча завершилась со счетом 5:0.
Динамо – Олимпия Любляна 5:0
Голы: Буяльский, 10, Вербич, 27, Русин, 54, Де Пена, 81, Романчук, 90+1
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Уже в первом тайме Буяльский и Вербич вывели "Динамо" вперед.
Видео гола Буяльского
Видео гола Вербича
Русин, который появился на поле во втором тайме, довел счет до разгромного, воспользовавшись ошибкой вратаря датчан.
Видео гола Русина
Точку в матче поставили Карлос Де Пена и Александр Романчук. Уругваец идеально точно пробил со штрафного, а украинец добил мяч в ворота соперника после подачи углового.
Видео гола Де Пены
Видео гола Романчука
Таким образом, вице-чемпион Украины на мажорной ноте начинает последний сбор в эту зиму. Уже 6 февраля киевляне сыграют второй спарринг – против норвежского "Стремсгодсета".