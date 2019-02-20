"Динамо" разгромило "Ювентус" в Юношеской лиге УЕФА

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Динамо победило Ювентус
Динамо победило Ювентус / Динамо Киев от Шурика

Футболисты киевского "Динамо" U-19 уверенно преодолели стадию 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. "Бело-синие" победили сверстников из туринского "Ювентуса".

Динамо U-19 – Ювентус U-19 3:0
Голы: Ващишин, 6, Булеца, 69, Попов, 85

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В первом тайме за киевлян голом отметился полузащитник Артур Ващишин. Хавбек отметился результативным ударом уже на шестой минуте матча.

После перерыва столичные футболисты провели еще две результативные атаки. Сначала на 69 минуте записал свою фамилию на табло Сергей Булеца. А уже в конце встречи добил гостей из Италии защитник Денис Попов.

Что такое Юношеская лига УЕФА? Это футбольное соревнование для юношеских команд 32 клубов, участвующих в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, и 32 клубов-чемпионов национальных первенств среди юношей. Турнир создан по образцу южноамериканского Кубка Либертадорес U-20 и происходит на постоянной основе с сезона 2013/2014 годов. Киевский клуб принимает участие в юношеской Лиге чемпионов через  национальные чемпионаты, где 32 победителя национальных чемпионатов играют стыковые матчи. В сезоне 2014/2015 в финальном матче играли юноши из донецкого "Шахтера", однако уступили сверстникам из португальской "Бенфики".

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Теги: Спорт Футбол Динамо
Источник: 24 Канал
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