24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

"Динамо" разгромило команду Милевского и Хачериди - видео

21 Читати новину українською
"Динамо" / fcdynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" провело шестой товарищеский матч в Турции. Киевляне победили белорусское "Динамо" Брест.

Динамо Киев – Динамо Брест 3:0

Голы: Пиварыч, 23, 37, Дуелунд, 75

Что там "Шахтер"? "Горняки" на последних минутах спаслись от поражения – видео

В стартовом составе белорусского клуба вышли сразу три украинских футболиста – Александр Нойок, Евгений Хачериди и Артем Милевский. Двое последних значительную часть карьеры провели в киевском "Динамо".

В первом тайме два гола киевлян провел хорватский защитник Йосип Пиварич. А после перерыва жирную точку в разгроме белорусов поставил датчанин Дуелунд.

Для киевского "Динамо" это уже третья победа в 5 товарищеских матчах в Турции. Еще один матч киевлян завершился ничьей с "Легией", а другой – поражением от "Хайдука".

В Турции "Динамо" проведет еще три спарринга. Соперниками "бело-синих" будут "Кайрат", "Олимпия" и "Стрёмсгодсет".

Первый официальный матч в 2020 году "Динамо" проведет 22 февраля против "Ворсклы" в чемпионате Украины.

Динамо Киев – Динамо Брест видео полного матча

 

Землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших резко возросло – детали, фото и видео
сегодня
39488
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 08:48 Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста
Ігор Саджениця 3277
26 января 07:23 Украинский боксер Редкач проиграл в зрелищном поединке за право сразиться с чемпионом WBC
Юрій Семенюк 1554
сегодня 10:04 "Наполи" сенсационно победил "Ювентус" и прервал серию неудач, Роналду продолжил забивать: видео
Юрій Семенюк 156
сегодня 14:53 Самого толстого боксера планеты мощно нокаутировали во втором раунде: видео
Юрій Семенюк 116
сегодня 14:10 Последние минуты переговоров пилота вертолета Коби Брайанта и диспетчера
Юрій Семенюк 438
Новости
Больше новостей
Залиште відгук