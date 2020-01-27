"Динамо" разгромило команду Милевского и Хачериди - видео

Киевское "Динамо" провело шестой товарищеский матч в Турции. Киевляне победили белорусское "Динамо" Брест.

Динамо Киев – Динамо Брест 3:0

Голы: Пиварыч, 23, 37, Дуелунд, 75

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В стартовом составе белорусского клуба вышли сразу три украинских футболиста – Александр Нойок, Евгений Хачериди и Артем Милевский. Двое последних значительную часть карьеры провели в киевском "Динамо".

В первом тайме два гола киевлян провел хорватский защитник Йосип Пиварич. А после перерыва жирную точку в разгроме белорусов поставил датчанин Дуелунд.

Для киевского "Динамо" это уже третья победа в 5 товарищеских матчах в Турции. Еще один матч киевлян завершился ничьей с "Легией", а другой – поражением от "Хайдука".

В Турции "Динамо" проведет еще три спарринга. Соперниками "бело-синих" будут "Кайрат", "Олимпия" и "Стрёмсгодсет".

Первый официальный матч в 2020 году "Динамо" проведет 22 февраля против "Ворсклы" в чемпионате Украины.

Динамо Киев – Динамо Брест видео полного матча