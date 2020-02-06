"Динамо" разгромило норвежский клуб: видео

"Динамо" провело второй матч в рамках второго сбора в Турции. Киевляне победили норвежский клуб "Стремсгодсет".

Стремсгодсет – Динамо 0:3

Голы: Де Пена, 42, Миколенко, 74, Сидорчук, 82

Смотрите также: "Динамо" разгромило лидера чемпионата Словении на втором сборе, голы Русина и Где Пени – видео

На поединок против норвежцев "Динамо" вышло в таком составе: Бойко, Караваев, Романчук, Сирота, Пиварич, Андриевский, Шапаренко, Де Пена, Мащенко, Сухоручко, Русин.

Счет в игре был открыт в конце первого тайма. Очередной гол забил уругваец Карлос де Пена. Ранее Карлос забил "Олимпии", а также поразил мячом на тренировке киевлян.

После перерыва преимущество "Динамо" удвоил защитник Виталий Миколенко. А итоговый счет на табло 3:0 сделал капитан Сергей Сидорчук.

Стремсгодсет – Динамо видео полного матча