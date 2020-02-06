"Динамо" разгромило норвежский клуб: видео
"Динамо" провело второй матч в рамках второго сбора в Турции. Киевляне победили норвежский клуб "Стремсгодсет".
Стремсгодсет – Динамо 0:3
Голы: Де Пена, 42, Миколенко, 74, Сидорчук, 82
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На поединок против норвежцев "Динамо" вышло в таком составе: Бойко, Караваев, Романчук, Сирота, Пиварич, Андриевский, Шапаренко, Де Пена, Мащенко, Сухоручко, Русин.
Счет в игре был открыт в конце первого тайма. Очередной гол забил уругваец Карлос де Пена. Ранее Карлос забил "Олимпии", а также поразил мячом на тренировке киевлян.
После перерыва преимущество "Динамо" удвоил защитник Виталий Миколенко. А итоговый счет на табло 3:0 сделал капитан Сергей Сидорчук.
Стремсгодсет – Динамо видео полного матча
- Недавно в "Динамо" сообщили новости из лазарета. В частности, стало известно отсутствие Виктора Цыганкова на первом сборе.
- Наставник сборной Украины Андрей Шевченко 3 февраля посетил вечернюю тренировку "Динамо" в турецком Белеке. Вместе с Шевченко был помощник по сборной Украины Андреа Малдера.
- Защитник "Динамо" Тамаш Кадар решением тренерского штаба переведен в молодежную команду. Вероятно, что Кадар переведен во второй состав за эмоциональный срыв в адрес главного тренера Алексея Михайличенко.
- Первый официальный матч в 2020 году "Динамо" проведет 22 февраля против "Ворсклы" в чемпионате Украины. Игра состоится на стадионе "Динамо" им. Лобановского без зрителей.
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