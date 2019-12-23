"Динамо" сделало официальное заявление о трансфере Миколенко и дебютанте сборной Украины

Киевское "Динамо" не планирует продавать защитника Виталия Миколенко и покупать игрока "Зари" Дмитрия Иванисеню. Президент "Динамо" Игорь Суркис сделал заявление в ответ на трансферные слухи.

По словам Суркиса, расставание с Миколенко не входит в планы "Динамо".

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Киевское "Динамо" не планирует изменять своим принципам работы с молодыми воспитанниками клуба. Миколенко является важным игроком для нашей команды и расставание с ним в планы клуба не входит,

– сказал Суркис сайту "Динамо".

Как известно, Миколенко дебютировал за "Динамо" 20 августа 2017 года в домашнем матче чемпионата Украины против каменской "Стали" (4:1).

С того времени Виталий провел за "Динамо" во всех турнирах уже 64 матча (забил три гола), а также стал основным игроком национальной сборной Украины.

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Вместе с тем, "Динамо" планирует летом вернуть защитника Александра Тимчика и полузащитника Богдана Леднева, которые выступают на правах аренды за луганскую "Зарю".

Продавать или обменивать футболистов "Динамо" не планирует, как и не интересуется полузащитником "Зари" Дмитрием Иванисеней,

– говорится в сообщении клуба.

В ноябре Иванисеня дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче с Эстонией.

Тимчик выступает в составе "Зари" с февраля 2018 года. В нынешнем сезоне на счету защитника 17 матчей в чемпионате Украины и шесть поединков квалификации Лиги Европы.

Леднев защищает цвета луганского клуба с июля 2018-го. В нынешнем сезоне провел 16 матчей в Премьер-лиге (забил 9 мячей) и пять игр в квалификации Лиги Европы (1 гол).