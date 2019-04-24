Последний шанс "Динамо" в чемпионате Украины: анонс матча с "Шахтером"

"Динамо" имеет последний шанс возродить интригу в чемпионате Украины по футболу. На домашнем стадионе киевляне примут "Шахтер" в рамках 25-го тура чемпионата Украины. "Бело-синие" попытаются сократить разницу в турнирной таблице, которая сейчас составляет аж 7 очков.

Что: 25-й тур чемпионата Украины

Где: НСК "Олимпийский", Киев

Когда: среда, 24 апреля, 18:30

Трансляция: телеканал "2+2", текстовая трансляция – Спорт24

Читайте также: Динамо – Шахтер: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Последние очные поединки

История украинского классического противостояния знает множество драматических, грязных и результативных поединков. В прошлом сезоне "Шахтер" ни разу не смог обыграть "Динамо" в чемпионате, но все равно оформил чемпионство. В нынешнем сезоне дончане более успешные.

Впервые команды в сезоне сошлись в Суперкубке Украины. 21 июля "Динамо" отпраздновало минимальную победу благодаря голу Виталия Буяльского. Это был первый титул Александра Хацкевича во главе "бело-синих". За несколько недель, 3-го августа, "Динамо" нанесло минимальное поражение "Шахтеру" уже в чемпионате. Казалось, что киевляне наконец-то смогут навязать донецкому клубу, но... После этого следовала неудачная серия подопечных Хацкевича, следствием которой стал нынешний разрыв в 7 очков.

"Шахтер" выиграл два последних матча в "Динамо", где киевляне ничем не уступали своему оппоненту. В Харькове в рамках 14-го тура "бело-синие" выдали один из лучших матчей под руководством Хацкевича. Однако "Шахтер" сумел вырвать победу в компенсированное время благодаря сказочному голу Виктора Коваленко.

"Динамо" получило прекрасную возможность отомстить в четвертьфинале Кубка Украины. "Динамовцы" провели отличный первый тайм, в котором "Шахтера" просто не было на поле. После перерыва "горняки" все же продемонстрировали свою мощь и перевели игру в овертайм. В течение получаса именно киевляне были ближе к победе, но довели дело до серии пенальти, где и драматично проиграли. С одиннадцатиметровых отметок ошиблись молодые Шепелев и Миколенко.

Значимость игры

Последние два поражения "Динамо" в поединках с "Шахатрем" чрезвычайно сложные психологически. Наконец киевляне начали преобладать своего главного конкурента в футбольной составляющей, а не только на табло. Но "Шахтеру" удается побеждать.

Читайте также: Ракицкий рассказал, почему редко пробивал штрафные в "Шахтере"

"Шахтер" не потеряет очки в матчах с другими клубами. Ни "Заря", ни даже "бронзовая" Александрия не остановит "горняков". Единственный шанс "Динамо" это – ликвидировать отставание до 1 очка благодаря победам в очных матчах. Таким образом "Шахтер" окажется под давлением и можно предполагать, что где-то осечка и будет иметь место. Но для этого крайне важно выиграть первый матч в Киеве. Ничья или поражение поставит крест на амбициях не только "Динамо", но и Хацкевича. Два года и только один титул. Ножек под креслом белорусского специалиста может больше не остаться…

Кадровая ситуация

Ни один из игроков "Шахтера" не дисквалифицирован на матч чемпионата Украины. Что не скажешь о "Динамо", которое не сможет рассчитывать на Дениса Гармаша. Полузащитник "наиграл" на долговременное удаление в кубковой игре против дончан.

Если говорить о "Динамо", то стопроцентно матч пропустит испанский форвард Фран Соль. Он продолжает восстанавливаться после сложной травмы. В матче, скорее всего, не увидим и перспективного датчанина Миккеля Дуэлунда. Он восстановился от травмы, но еще не вполне готов к поединкам такого значения. Повреждение имеет лидер команды Беньямин Вербич. Словенец пропустил товарищеский матч против "Ворсклы" и Хацкевич подтвердил информацию, что решил поберечь футболиста. Давно не помощник киевлян Йосип Пиварич. Хорвата в этом сезоне мы уже не увидим.

Приходится обходиться столичным футболистам и без Артема Беседина. Форвард далее травмирован. Скорее всего, в этом матче "Динамо" выйдет в таком составе: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Шапаренко, Сидклей, Вербич, Цыганков.

Гораздо более серьезные кадровые проблемы "Шахтера". Прежде всего, против "Динамо" не сыграет Марлос, который был прооперирован в Барселоне. Сроки восстановления игрока неизвестны, но он точно не сыграет в Киеве. Также под вопросом участие Виктора Коваленко. У него повреждение паха и он пропустил матч Кубка Украины против "Днепр-1", который донецкий клуб выиграл. По предварительной информации, Виктор вернулся в общую группу и провел полноценную тренировку.

Читайте также: Буду нанимать адвокатов, чтобы с ними разбираться, – Роман Зозуля об обвинениях в нацизме

Зато может пропустить поединок центральный полузащитник Тарас Степаненко. По словам Фонсеки, в клубе сейчас оценивают ситуацию с травмой игрока. У Степаненко подозрение на травму задней поверхности бедра. У Максима Малышева и Андрея Тотовицкого до сих пор индивидуальная программа. Поэтому состав "горняков" может выглядеть таким образом: Пятов, Болбат, Хочолава, Кривцов, Исмаили, Майкон, Коваленко, Тете, Тайсон, Соломон, Мораес.

Статистика

5 последних встреч соперников в УПЛ на НСК "Олимпийский": 3 победы "Шахтера" (3:0, 4:3, 1:0), 1 ничья (0:0) и 1 поражение (0:1). "Горняки" выиграли 7 матчей подряд с общей разницей мячей 16:0. "Динамо" подходит к класико с 8-матчевой победной серией в УПЛ (голы: 23:4). Последние поражения подопечным Александра Хацкевича в ноябре нанесли "Шахтер" и "Александрия". Жуниор Мораес лидирует в списке бомбардиров с 17 голами, у львовянина Марьяна Шведа и киевлянина Виктора Цыганкова по 14 точных ударов.

Прогноз на матч

Результат игры во многом будет зависеть от кадровой ситуации и на кого сделают ставку оба тренера. Оборона "Шахтера" выглядит слишком беспомощной и без Тараса Степаненко в защите будет очень трудно. Кроме того, не стоит забывать об отсутствии Марлоса, которого попытается заменить Соломон и Тете. Атака "Шахтера" не такая сильная, поэтому "горняки" приедут за ничьей.

Очевидно, что "Динамо" попытается играть первым номером, но от обороны. Это последний шанс для "бело-синих" и им просто нечего терять. В последнее время киевляне довольно много забивают на родном стадионе и точно не уйдут с поля без гола. По нашему мнению, "Динамо" одержит тяжелую победу 2:1.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram