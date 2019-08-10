Динамо – Шахтер: где смотреть онлайн матч УПЛ

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Динамо – Шахтер: где смотреть онлайн Чемпионат Украины 2019 – 10.08.2019
Динамо – Шахтер смотреть онлайн

Киевское "Динамо" сыграет против донецкого "Шахтера" в субботу, 10 августа. Посмотреть матч чемпионата Украины можно будет как на стадионе, так и по телевидению и онлайн.

Главное украинское дерби телезрители смогут посмотреть в прямом эфире на канале "2+2". Трансляция матча начнется в 16:50, а сам матч – в 17:00.

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Также трансляцию матча "Динамо" – "Шахтер" можно посмотреть на Youtube-канале Hub Football. Традиционно трансляция начинается – в 17:00.

Динамо – Шахтер онлайн-трансляция

В текущем сезоне команды встретятся уже во второй раз. В матче за Суперкубок Украины победу со счетом 2:1 отпраздновали динамовцы.

После двух туров в УПЛ обе команды имеют стопроцентный результат – по две победы.

Напомним, матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в субботу, 10 августа, в 17:00. Онлайн матча, видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо Шахтер
Источник: 24 канал
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