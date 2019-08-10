"Шахтер" побеждает "Динамо": Мораес забил гол пяткой, Родригеш – головой (видео голов)

В матче между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" победу праздновали гости. "Горняки" забили в каждом из таймов, в то время как "Динамо" смогло отличиться лишь один раз.

Динамо – Шахтер 1:2

Голы: Родригеш, 39 – Мораес, 20, Марлос, 64

В начале матча "Шахтер" получил право на опасный штрафной с угла штрафной площадки. Но навес ни к чему не привел. Зато "Динамо" имело две атаки. Однако если удар Гармаша пошел выше ворот, то мяч после удара Де Пена Пятов поймал.

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Счет в матче был открыт на 20-й минуте. Забил Мораес пяткой. Манор Соломон "качнул" на фланге соперника и прострелил с линии поля (мяч не пересек ее) из под Шапаренко. Мораес был в окружении двух игроков, но сумел пяткой пробить. И мяч от дальней штанги влетел за линию ворот.

В середине первого тайма "Динамо" могло забить такой же гол. Но мяч после прострела Цыганкова с фланга защитники "Шахтера" вынесли из штрафной.

Удвоить преимущество "Шахтер" мог на 32-й минуте. Тайсон с фланга отдал пас на Марлоса, которого никто не накрывал в штрафной. И "Динамо" спасла штанга, после которой мяч вылетел в поле.

"Динамо" сравняло счет еще до перерыва. Гармаш нанес мощный удар за пределов штрафной. Мяч опускался перед вратарем, и Пятов отбил его. Первым на добивании был Родригеш, который головой отправил мяч в ворота. При этом стоит отметить, что нападающий в воздухе выиграл единоборство против Матвиенко.

В начале второго тайма Бурда чуть ли не "привез" гол на собственные ворота. Он не сумел как следует закрыть мяч корпусом в своей штрафной на краю поля. А когда хотел его выбить, то попал в Тайсона. После этого – мощный удар по воротам, и только реакция Бойко спасла киевлян от пропущенного гола.

Вербич, который заменил Цыганкова, мог выводить "Динамо" вперед. Но он отправил мяч выше ворот после паса с фланга.

Зато гол забил "Шахтер". Марлос получил мяч перед штрафной, убрал Де Пену на своем пути. Уже в штрафной он решил пробить. Его пытались накрыть сразу Кадар и Шапаренко. Однако "горняк" сумел пробить, и мяч срикошетил от ноги Николая и влетел в угол ворот Бойко. Голкипер на этот удар просто не успел среагировать.

За десять минут до конца матча автор первого гола Мораес покинул поле с помощью медиков. Вместо него вышел Бланко-Лещук. И форвард даже мог забить, когда Бурда ошибся при приеме мяча. Но Бойко отбил мяч на угловой.

А уже в добавленное арбитром время "Шахтер" мог забивать третий гол. Гармаш неудачно отдал назад на Бурду, защитник ошибся в центре поля и его обокрал Тайсон. "Горняки" выходили три в два, Тайсон отдал пас на Бланко-Лещука в штрафную. Но форвард решил не бить сам, а прострелил на дальнюю штангу. Там был Дентиньо, но он не сумел переправить мяч в ворота соперников.

В конце матча "Динамо" еще имело шанс забить, но не воспользовалось ею. А уже после игры между игроками возникла даже потасовка. Но футболистов быстро успокоили.

"Шахтер" побеждает на выезде и выходит на чистое первое место. Но это лишь третий тур УПЛ, поэтому все может измениться.