"Динамо" в матче с двумя удалениями обыграло "Шахтер" в дополнительное время: видео

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" встретились уже на стадии 1/8 финала Кубка Украины. В Киеве победу только в овертайме удалось одержать футболистам "Динамо".

Динамо – Шахтер 2:1

Голы: Сидорчук, 22, Попов, 109 – Степаненко, 90+2

Удаление: Шепелев, 89 – Степаненко, 94

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Мощное начало от "Динамо"

Хозяева поля чрезвычайно агрессивно начали поединок, включив максимальные скорости. Уже на первой минуте игры "бело-синие" могли пробивать пенальти. Исмаили нарушил правила против Цыганкова в собственной штрафной, но арбитр не усмотрел нарушения правил. Через мгновение после этого эпизода Вербич перехватил странный пас Тайсона у собственной штрафной. Беньямин пробил точно в угол, однако Пятов в красивом прыжке спас "горняков".



"Динамо" – "Шахтер" / Фото: shakhtar.com

Прессинг "бело-синих" работал очень слаженно, поэтому "Шахтеру" было сложно пересечь центр поля. На 8 минуте "горняки" позволили пробить из-за пределов штрафной Караваеву, но Пятов легко забрал мяч в руки. Ближе к 10 минуте на поле стало жарко. Сперва Беседин жестко сыграл против Исмаили. Впоследствии Степаненко в подкате "скосил" Вербича – желтая с оттенком красного.

На 11 минуте пытался забить Беседин. Нападающему "Динамо" удался неплохой проход, но Пятов снова был на месте. "Шахтер" впервые ответил аж на 21 минуте. Тайсон классно ворвался в штрафную киевлян, но филигранный подкат Кенздеры остановил бразильца. В следующей атаке "Динамо" открыло счет. Сидорчук разрядил свою пушку из-за пределов штрафной и мяч по невероятной траектории залетел в ворота.

Видео гола Сидорчука

Ближе к середине тайма "Шахтеру" удалось лучше играть на половине поля киевлян, но моментов от этого больше не стало. На 32 минуте игры пролилась первая кровь. Попов жестко встретил Исмаили, отправив того в нокаут. К счастью, бразилец сумел продолжить игру.

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Впоследствии у "Динамо" были еще две возможности отличиться. Сначала Караваев выстрелил из пределов штрафной, но прямо в руки Пятову. А в конце тайма подопечным Алексея Михайличенко удалась прекрасная трехходовка. Шепелев отдал во фланг на Цыганкова, который прострелом в штрафную нашел Вербича. Пятов прочитал момент и не позволил словенцу забить. Едва ли не единственный удар в створ ворот "Шахтер" провел в компенсированное время. Тайсон отдал в штрафной пас на Марлоса, который пробил пяткой. Бущан был на месте и забрал мяч в руки.

Камбэк на последних секундах

В начале второго тайма Каштру провел две замены: Хочолава вышел вместо Кривцова, а Додо заменил Болбата. Первую возможность отличиться после перерыва имел Коноплянка. Евгений оказался на правом фланге атаки и пробил из-под ноги Миколенко. Но мяч пролетел мимо незащищенного угла ворот Бущана.



"Динамо" – "Шахтер" / Фото: shakhtar.com

На 61 минуте прекрасную возможность увеличить счет получило "Динамо". Беседин в центре поля "ограбил" Матвиенко и киевляне выбежали в контратаку. Артем решил не искать партнеров для передачи и попытался перекинуть Пятова, который покинул ворота. Однако удар у нападающего не вышел. На 67 минуте навес от Миколенко едва не залетел в ворота "Шахтера". Пятов в последний момент парировал удар.

"Шахтеру" тяжело давались опасные моменты, поэтому каждым случаем "горняки" дорожили. В частности, на 75 минуте Тайсон пытался пробить дальний штрафной. Удар бразильца получился острым, но чуточку неточным. Второй раз кровь пролилась на 76 минуте. Сидорчук и Степаненко столкнулись головами в центре поля. "Шахтер" использовал все замены, поэтому Степаненко вынужден был продолжить игру.

Очередное классическое украинское противостояние не обошлось без удаления. На 89 минуте Тайсон убежал в контратаку и Шепелев в подкате прыжком пытался остановить бразильца. Тайсона полузащитник "Динамо" не сбил, но арбитр удалил игрока, вероятно за намерение. "Шахтер" воспользовался большинством сразу. В компенсированное время Степаненко мощным ударом издалека огорчил Бущана – 1:1. Команды ждали два дополнительных тайма.

Видео гола Степаненко

Победный гол чемпиона мира

На 94 минуте составы команд стали равны. Степаненко жестко нарушил правила, получил вторую желтую и затем был удален. На 96 минуте киевляне могли забивать во второй раз. Гармаш пробил из пределов штрафной точно в угол, однако Пятов в очередной раз спас партнеров.

"Динамо" выглядело настойчивее и было вознаграждено. На 109 минуте "Динамо" вышло вперед. Де Пена прекрасно подал с углового, где мяч в сетку мощным ударом головой вколотил чемпион мира 2019 года Денис Попов.

Видео гола Попова

"Шахтер" отыграться на этот раз не успел и вылетел из Кубка Украины. "Динамо" впервые в своей истории побеждает "Шахтер" в плей-офф Кубка Украины. "Бело-синие" побеждали "горняков" 5 раз в финале турнира.