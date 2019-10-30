Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча Кубка Украины

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Динамо – Шахтер: смотреть онлайн матч 30 октября 2019 – Кубок Украины
Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча / Фото из открытых источников

Киевское "Динамо" принимает "Шахтер" в рамках Кубка Украины. Начало матча в среду, 30 октября – в 19:30. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

"Динамо" и "Шахтер" 16-й раз в своей истории встречаются в рамках Кубка Украины. В очных встречах впереди "горняки" – 10:5.

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Кроме того, "Динамо" никогда не побеждало дончан в плей-офф Кубка Украины. В прошлом сезоне "горняки" выбили "Динамо" в 1/4 финала по пенальти.

В новом сезоне это уже третья встреча клубов. Впервые команды встретились в матче за Суперкубок Украины, в котором "Динамо" вырвало победу 2:1.

Зато в чемпионате Украины "Шахтер" сумел нанести поражение "бело-синим" в Киеве со счетом 2:1.

Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча

Обзор матча "Динамо" – "Шахтер" читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Шахтер Динамо Кубок Украины Новости Спорта
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