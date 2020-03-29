"Динамо" снова продлило карантин – игроки будут работать индивидуально
Киевское "Динамо" продлило карантин для всех команд до 5 апреля в связи с чрезвычайной ситуацией из-за пандемии коронавируса.
"Динамо" продлило карантин, который сначала был объявлен в клубе до 29 марта. Об этом сообщил официальный сайт столичного футбольного клуба.
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Футболисты всех возрастов "Динамо" должны поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по заранее подготовленной программе. Руководство и тренерский штаб ожидают от игроков обязательного соблюдения правил карантина и выполнения индивидуальных тренировок.
- На прошлой неделе Украинская ассоциация футбола приостановила все футбольные соревнования в стране в связи с пандемией коронавируса.
- Впоследствии исполнительный директор Премьер-лиги Евгений Дикий заявлял о вероятном возобновлении сезона в середине мая.
- На вынужденный перерыв "Динамо" ушло на третьем месте в чемпионате Украины. У киевлян равное количество очков с "Зарей", но команда Виктора Скрипника имеет преимущество в личных встречах.
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