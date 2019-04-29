"Динамо" снова рискует потерять одного из лидеров

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о причинах отсутствия Беньямина Вербича и Дениса Бойко в матче 26 тура УПЛ против ФК "Львов" (1:0).

По словам наставника, оба игрока пропускали поединок из-за травмы. Словенский полузащитник в ближайшее время отправится в Германию на медицинское обследование.

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Оба игрока не приехали по медицинским показаниям. Бойко готовиться уже к следующему матчу, а у Беньямина 2 мая будет на консультация в Мюнхене или артроскопия. Только после этого мы будем знать, на какой период наш футболист может выпасть,

– цитирует Хацкевича официальный сайт "Динамо".

В матче с "Шахтером" словенец получил травму и был заменен на 74-й минуте на Назария Русина. А уже на матч с ФК "Львов" Вербич не попал в заявку.

В текущем сезоне Вербич сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забив 12 голов и сделал 4 результативные передачи.

"Динамо" занимает 2 место в турнирной таблице УПЛ, отставание от "Шахтера" составляет 7 очков. Следующий матч "бело-синие" проведут 4 мая против "Александрии".

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