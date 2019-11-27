"Динамо" совершило фантастический камбэк в игре с ПАОКом и прошло дальше в Юношеской лиге УЕФА

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"Динамо" совершило фантастический камбэк в игре с ПАОКом / fcdynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" U-19 сумело вырвать ничью у греческого ПАОКа в Юношеской Лиге УЕФА. Киевляне проигрывали в два гола, но сравняли счет в компенсированное время и вышли в стыковые матчи турнира.

ПАОК U-19 – Динамо U-19 2:2

Голы: Думцис, 14 (пен), Цолис, 23 – Исаенко, 90+3, Ярош, 90+5

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Первый матч в Киеве завершился комфортной победой "Динамо" со счетом 3:0. Однако ПАОК решил совершить чудо в родных стенах.

Уже на 14 минуте греки сумели заложить первый камень вероятного камбэка. Хозяева поля заработали пенальти, которое уверенно реализовал Думцис.

После пропущенного мяча в действиях "бело-синих" наблюдалась паника, поэтому было много ошибок. Через 9 минут греки сумели отыграть второй мяч благодаря голу Цолиса.

До конца тайма команды обменялись несколькими острыми моментами, однако ушли на перерыв при счете 2:0.

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Во втором тайме "Динамо" выглядело лучше и несколько раз могло забивать. Греки продолжали атаковать, но забить спасительный третий гол не сумели.

Зато "Динамо" в компенсированное время сумело отыграться. Исаенко реализовал выход один на один на 3-й компенсированной минуте. Счет 2:2 через две минуты сделал Ярош.

"Динамо" выиграло двухматчевое противостояние со счетом 5:2 и зимой сыграет в стыковых матчах.

ПАОК U-19 – Динамо U-19 видео полного матча

Какой путь преодолевает "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА?

"Динамо" U-19 выиграло национальное первенство, поэтому выступает в плей-офф победителей лиг. После победы против "Шкендии" киевляне пробились во второй предварительный раунд, где сыграли 2 матча против клуба ПАОК.

8 победителей предыдущих раундов встретятся в стыковых матчах с командами, которые заняли вторые места в группах "Пути Лиги чемпионов". Стыковые матчи пройдут в феврале 2020 года. После этого начинается плей-офф турнира.

"Шахтер" U-19 выступает в "Пути Лиги чемпионов", где группы определяются согласно жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" после 5 туров потеряли шансы выйти в плей-офф.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт
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