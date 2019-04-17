"Динамо" стало уникальной командой в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов: известно почему

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"Динамо" – "Аякс"
"Динамо" – "Аякс"

Киевское "Динамо" пока остается единственной командой в Лиге чемпионов в этом сезоне, не пропустившей от "Аякса" в домашнем матче.

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Аякс" выбил "Ювентус" из турнира (2:1), одержав победу на выезде.

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Таким образом, амстердамский клуб забил во всех выездных матчах турнира в нынешнем розыгрыше, кроме одного. И этот матч был с "Динамо" на стадии плей-офф Лиги чемпионов.

В первом матче между "Аяксом" и "Динамо" в Нидерландах амстердамцы праздновали победу со счетом 3:1, а на НСК "Олимпийский" команды расписали ничью со счетом 0:0.

Напомним, "Аякс" по сумме двух матчей прошел "Ювентус" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм".

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Теги: Спорт Футбол Динамо Новости Спорта Лига чемпионов
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