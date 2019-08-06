"Динамо" сыграет против "Брюгге": что известно о бельгийцах

"Динамо" в третьем квалификационном раунде достался, пожалуй, самый сложный соперник. "Бело-синие" могли сыграть против турецкого "Истанбула", австрийского ласка и "Брюгге". Судьбой жребия "Динамо" достался гранд бельгийского футбола.

Прошлый сезон

Сезон 2018/2019 никак нельзя назвать успешным для "Брюгге". "Сине-черные" не завоевали ни одного трофея. В Лигу чемпионов клуб попал как чемпион Бельгии. На групповом этапе "Брюгге" играл в группе A, где команде противостояли дортмундская "Боруссия", мадридский "Атлетико" и французский "Монако".

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В родных стенах бельгийцы уступили только немецкой "Боруссии" со счетом 1:0. С "Атлетико" была зафиксирована ничья 0:0, а с французами – 1:1. На выезде "Брюгге" проиграл испанцам (4:1), расписал ничью с "джмелями" 0:0 и разгромил "Монако" (4:0).

"Брюгге" набрал шесть очков, чего оказалось слишком мало, чтобы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Команда отправилась искать счастье в Лигу Европы. В 1/16 финала "Брюгге" вылетел от австрийского "Зальцбурга".

Поражение было очевидным, поскольку "сине-черные" вели борьбу с "Генком" за чемпионство в Бельгии.

Впрочем, "Брюгге" не удалось выиграть на внутренней арене ни чемпионата, ни Кубка Бельгии. В чемпионате "Брюгге" проиграл "Генку" 7 очков. А в Кубке Бельгии "Брюгге" сенсационно вылетел в 1/16 финала от клуба "Дейнзе". Скромный клуб "Дейнзе" выступает только в Первом любительском дивизионе и сумел победить "сине-черных" со счетом 2:0.

Ключевые футболисты

В прошлом сезоне одним из ключевых игроков "Брюгге" был Ханс Ванакен. Атакующий полузащитник сыграл 50 матчей, в которых забил 17 голов. 26-летний бельгиец также сделал 19 результативных передач. По данным Transfermarkt, его стоимость составляет 11,5 миллиона евро. Дороже него есть только Арно Груневелд (12 миллионов евро).

22-летний нигериец Груневелд также важный игрок "Брюгге". В прошлом сезоне левый вингер провел 24 матча (6 голов и 4 результативные передачи).

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Капитаном "Брюгге" является 31-летний центральный полузащитник Рюд Вормер. В прошлом сезоне вожак бельгийцев отыграл 47 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 12 результативных передач.



Сравнение футболистов "Динамо" и "Брюгге": Инфографика Спорт24

Украинский след

В бельгийском клубе два игрока, которые выступали в чемпионате Украины. В 2017 году "сине-черные" купили в "Заре" Денниса Эммануэля Бонавентуре. Трансфер 21-летнего нигерийца стоил бельгийцам 1,3 миллиона евро. В прошлом сезоне за "Брюгге" Бонавентуре сыграл 32 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Этим летом "Брюгге" усилился украинским футболистом. В аренду в "Брюгге" из "Шахтера" перешел Эдуард Соболь. Левый защитник сборной Украины пока не сыграл ни одного матча за новую команду.

#VitajemoEduard! Club bereikte een akkoord met Shakhtar Donetsk over de uitleenbeurt met aankoopoptie van linksachter Eduard Sobol pic.twitter.com/ou5DBBteVl — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 4 июля 2019 г.

Главный тренер 45-летний Филипп Клеман в прошлом сезоне "Генком" украинца Руслана Малиновского выиграл чемпионат Бельгии – впервые с 2011-го года для клуба. Летом вернулся он в "Брюгге".

Новые игроки

В клубе из одноименного города в летнее трансферное окно перешли пятеро новых игроков.

– 27-летний защитник Симон Дели (перешел за 2,5 миллиона евро из "Славии" Прага)

– 18-летний защитник Одилон Коссуну (перешел за 2,80 миллиона евро из шведского клуба " Хаммарбю")

– 24-летний защитник Эдуард Соболь (перешел на правах аренды из "Шахтера")

– 20-летний сенегальский форвард Амаду Санья (перешел за 100 тысяч евро из сенегальского клуба "Кайор Фут")

– 21-летний нападающий Дэвид Окереке (перешел за 8 миллионов евро из итальянского клуба "Специа")

Достижения

"Брюгге" 15 раз становился чемпионом Бельгии, 11 раз "сине-черные" выигрывала Кубок Бельгии. Обладателем Суперкубка Бельгии "Брюгге" становился 15 раз.

В сезоне 1977/78 бельгийский клуб был финалисток Кубка европейских чемпионов. В решающем матче бельгийцы проиграли английскому "Ливерпулю".

В Кубке УЕФА в сезоне 1975/76 "Брюгге" дошел до финала, в котором снова проиграл "Ливерпулю". В сезоне 1987/88 бельгийская команда добралась до полуфинала.



Сравнение "Динамо" и "Брюгге": Инфографика Спорт24

Другое

Прозвища: "сине-черные"

Основания: 1891 год

Стадион: Ян Брейдел (вместимость – 29 042 тысячи)

Президент: Барт Верхаге

Главный тренер: Филипп Клеман

Рейтинг: 37-е место УЕФА