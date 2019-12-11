"Динамо" сыграет против "Лугано": решающий матч для киевлян в Лиге Европы

В этот четверг, 12 декабря, "Динамо" ждет один из важнейших матчей сезона. От его результата будет зависеть, сыграет ли команда весной в плей-офф Лиги Европы. Потеряв много очков в групповом этапе, киевляне серьезно осложнили выполнение задачи. Теперь команде нужно обыгрывать дома "Лугано", чтобы рассчитывать на место в 1/16 финала.

Конечно, при определенных раскладах может устроить и ничья, но до этого лучше не доводить. "Лугано" уже ни на что не претендует, но хлопнуть на прощание дверью швейцарцам ничего не мешает. Тем более, что дома они уже сыграли с "Динамо" 0:0. А в этот раз из-за дисквалификации киевляне не смогут рассчитывать сразу на трех ключевых исполнителей: Сидорчука, Вербича и Шабанова.

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Однако и без них у подопечных Алексея Михайличенко неплохие шансы – 76% на победу от аналитиков Parimatch. К тому же недавнее домашнее поражение от "Зари" в чемпионате должно стать отличным поводом реабилитироваться перед своими болельщиками.

Кстати, не все гладко с составом и у "Лугано". Кроме дисквалифицированного Жуниора, из-за травм могут не сыграть Марич, Родригес, Саббатини и Герндт. Впрочем, для швейцарцев результат, напомним, уже не важен.

Вряд ли стоит ожидать, что в такой ситуации "Динамо" выдаст яркий матч. Самое важное для киевлян – это три очка и не так важно, как именно их удастся добыть. В случае победы команда сможет перевести дух и спокойно ждать 16 декабря, когда состоится жеребьевка плей-офф. А за зиму можно будет и провести работу над ошибками, и усилить состав.