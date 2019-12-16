"Динамо" сыграет с "Динамо" Загреб в Юношеской Лиге УЕФА

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА сезона 2019/2020. По итогам жеребьевки соперником киевского "Динамо" U19 на этой стадии станет "Динамо" (Загреб).

Матчи плей-офф Юношеской лиги УЕФА запланированы на 11 и 12 февраля. О дате и времени проведения игры "Динамо" (Киев) – "Динамо" (Загреб) станет известно позже.

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Плей-офф будет состоять из одного поединка, который "Динамо" проведет дома на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Победители этого раунда выйдут в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, где присоединятся к 8 командам, которые финишировали первыми в группах.

Жеребьевка матчей 1/8 финала и последующих стадий состоится 14 февраля.

"Динамо" Загреб на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА играло с донецким "Шахтером". Один матч завершился ничьей 1:1, а в Хорватии победу одержало "Динамо" (2:1).

В итоге, "Динамо" Загреб заняло второе место, поэтому играет в 1/16 финала. "Аталанта", которая выиграла группу, сыграет в 1/8 финала.

Что такое Юношеская лига УЕФА?Это футбольное соревнование для юношеских команд 32 клубов, участвующих в групповом этапе Лиги чемпионов и 32 клубов чемпионов национальных первенств среди юношей.



"Динамо" принимает участие в юношеской Лиге УЕФА через путь национальных чемпионов. В предыдущих раундах киевляне победили ПАОК и "Шкендию". "Шахтер" не сумел преодолеть групповой этап.