"Динамо" требует обнародовать видео с расистскими выкриками в сторону Тайсона

Матч между "Шахтером" и "Динамо" закончился скандалом. Игру прервали из-за расистских выкриков с трибун, а Тайсон, который бурно на это отреагировал, получил красную карточку.

Напомним, неприятный инцидент произошел на 74-й минуте матча между "Шахтером" и "Динамо". Фанаты киевлян начали кричать оскорбительные выкрики, из-за чего арбитр остановил игру и увел команды с поля. Тайсон не сдержался и подошел к сектору, где сидели болельщики гостей, ударил мячом по трибунам и показал неприличный жест. Однако через 7 минут матч был продолжен. Сразу же Тайсон получил отложенную красную карточку за неприличный жест в сторону болельщиков "Динамо".

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"Динамо" после этого сразу осудило проявления расизма. Однако обратилось с просьбой не осуждать фанатов команды, "которые якобы совершили расистские и ксенофобские действия".

"Разделяя озабоченность наших донецких коллег в вопросах соблюдения норм человеческой морали на спортивных аренах, считаем поспешным утверждение о заранее определенной вине болельщиков, тогда как расследование обстоятельств этого дела еще даже не началось. Выяснение факта происшествия, определение роли и возможной вины ее участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования. Мы с нетерпением ждем начала следствия, готовы всесторонне помогать в нем и, в случае доказательства вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, а и от общества. Ожидаем обнародования фото- и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента", – говорится в заявлении "Динамо".

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