"Динамо" унизительно уступило "Кременчугу", "Донбасс" неожиданно проиграл "Белому Барсу" в УХЛ

В Кременчуге местный хоккейный клуб разгромил харьковское "Динамо", а в другом матче "Белый Барс" неожиданно обыграл "Донбасс".

Кременчуг — Динамо 10:0 (1:0, 5:0, 4:0)

Очень уверенно поединок начал голкипер харьковчан Михаил Шевчук, который, несмотря на большое количество атак от "горожан", держал крепко на замке свои ворота. Только под конец периода кременчужанам удалось прошить Шевчука и открыть счет в поединке — дебютным голом в матче отметился Тимур Гриценко.

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А вот вторая двадцатиминутка прошла менее приятно для гостей "Айсберга" и более результативно для хозяев площадки. Во втором отрезке поединка кременчужане еще 5 раз отметились в воротах Михаила Шевчука — дублем отметился Дмитрий Созонов, а также по шайбе на свой счет записали Николай Киселев, Александр Пукс и Дмитрий Орлов.

"Кременчуг" и в третьем периоде не сбавил обороты, продолжив полностью контролировать ситуацию на площадке. Таким образом, за последние 20 минут встречи в воротах харьковчан оказалось еще 4 шайбы, что позволило Дмитрию Орлову оформить хет-трик, а Дмитрию Созонову и Николаю Киселеву — дубли.

Итог матча 10:0, шатаут Никиты Гордюшина, третье разгромное поражение "динамовцев" от "Кременчуга" в текущем сезоне УХЛ, где "горожане" с 35 набранными очками продолжают лидировать в турнирной таблице.

Белый Барс — Донбасс 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Матч в Белой Церкви можно отнести к статусу центрального, поскольку в последних играх подопечные Константина Буценко демонстрируют хорошую игру. Несмотря на то, что в новом сезоне Украинской хоккейной лиги — Пари-Матч эти команды сыграли между собой только один поединок, который завершился уверенной победой "Донбасса" 6:0.

Во втором поединке все было непросто для обеих команд. И как потом выяснилось, все закончилось громкой сенсацией.

В первом периоде инициативой владели дончане, которые смогли воплотить свое преимущество лишь на последней минуте. После броска Александра Матерухина результативно на добивании сыграл Евгений Белухин — 1:0. Кроме того, четырьмя минутами ранее хоккеист "Донбасса" Илья Коренчук во время пробития буллита не смог обыграть вратаря "белых кошек".

Первые пять минут второго периода можно смело занести в актив белоцерковцев. В одной из атак они здорово "подловили" донецкую команду, и Владислав Куцевич, вывалившись на свидание с Богданом Дьяченко, сравняли счет — 1:1.

В дальнейшем инициативой владели гости, которые должны были по количеству голевых моментов забрасывать как минимум три шайбы. Но невероятные сейвы в исполнении вратаря "барсов" Кучера, неумение до конца реализовывать моменты, а иногда и нефарт дончан привели к тому, что лишь за 50 секунд до концовки второй двадцатиминутки Александр Матерухин смог точным броском вывести "Донбасс" снова вперед.

Казалось, что третий период встречи станет заключительным. Настолько дончане смогли прижать своего соперника к воротам, что победа, казалось, даже с минимальным счетом, уже в кармане. Но, подопечные Константина Буценко с середины периода сумели выровнять игру, сравнять счет (точным ударом отметился Сергей Бабинец) и перевести встречу в овертайм.

А дальше "барсы" создали очередную сенсацию тура. Владислав Куцевич, после передачи Артема Шиманского, со второго броска переиграл кипера гостей Богдана Дьяченко. "Белый Барс" не только одержал победу, но и оформил громкую сенсацию в УХЛ.