"Динамо" усилит состав перспективным футболистом, который играет в другом клубе УПЛ

Футболист "Зари" Богдан Леднев вернется в киевское "Динамо" в ближайшем будущем.

Леднев в нынешнем сезоне является лидером "Зари", однако контракт игрока принадлежит "Динамо". Журналист Игорь Цыганик уверен, что к игроку приковано много внимания.

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Ледневим многие интересуются. Это талантливый игрок, и им постоянно интересовались, когда он еще в Академии "Днепра" был, он ездил в "Малагу". Но у него контракт с "Динамо", и если его сейчас продадут, то может повториться история Яремчука. Будут тогда к клубу вопросы.

Думаю, "Динамо" попытается зимой или уже летом вернуть Леднева в свою команду. А потом уже продать Леднева с "Динамо" будет выгоднее", – считает Цыганик.

К слову, Богдан Леднев сейчас занимает вторую строчку списка бомбардиров УПЛ – в активе хавбека "Зари" 8 голов и 3 результативные передачи.