"Динамо" уступило со счетом 13:0, "Белый Барс" сенсационно победил "Донбасс": видео

В центральном матче 30-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Донбасс" уступил на собственной площадке "Барсу" 3:7. В другом матче "Кременчуг" дома разгромил "Динамо" 13:0.

Донбасс – Белый Барс 3:7 (0:4, 1:1, 2:2)

Гости начали с быстрого гола на 22-й секунде матча, а потом заставили хозяев еще тремя шайбами сменить вратаря с опытного Горячевских на 19-летнего Качулу. После 0:4 в первом периоде "Донбасс" начал еще больше играть в зоне соперника, но реализовать свои моменты не получалось, а удаление и позиционные ошибки в этот вечер подопечные Константина Буценко реализовывали почти со стопроцентным показателем.

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Донецкая команда забросила три шайбы, но ни разу не делала это подряд, обязательно пропуская после каждого своего гола. Дубли в составе "барсов" на свои счета записали Бабинец и Панченко, а Благой оформил хет-трик.

Впервые в сезоне "Белый Барс" выиграл у представителя топ-3 в основное время, еще и на выезде. Ранее команда Сергея Витера проигрывала в Белой Церкви в овертайме (2:3 ОТ). Примечательно, что эта победа "барсов" случилась сразу же после такого же неожиданного домашнего поражения от "Ледяных Волков" (1:2).

Донбас – Белый Барс видеообзор матча

Кременчуг – Динамо 13:0 (4:0, 3:0, 6:0)

Матч хозяева площадки начали очень уверенно, сразу навязав харьковчанам свою игру, не позволяя им выходить даже в редкие атаки на ворота Вячеслава Новицкого. Еще до экватора периода это дало свои плоды – сначала Владислава Вязового прошил Владислав Грицких, а через 10 минут вторую шайбу забросил Иван Савченко.

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Далее динамовцы немного выровняли свою игру, и, казалось, что на первый перерыв команды уйдут с минимальным разрывом. Однако, за две минуты до первой сирены Николай Киселев и тот же Иван Савченко довели счет до 4:0 на табло и завладели комфортным преимуществом для своей команды.

Второй период полностью повторил события первого – "горожане" атаковали, а "Динамо" было вынуждено обороняться. Таким образом по ходу второй двадцатиминутки две шайбы забросил Иван Савченко, а также голом отметился Николай Киселев, сделав счет 7:0 и сняв вопрос о победителе матча.

В заключительном отрезке встречи хозяева только подтвердили статус лидера чемпионата, отправив в ворота харьковчан еще 6 шайб.

Кременчуг – Динамо видеообзор матча