"Динамо" уверенной победой завершило тренировочный сбор в Испании: видео голов

Киевское "Динамо" победило "Волеренгу" в заключительном спарринге киевлян на сборах в испанской Марбелье.

Динамо – Волеренга 2:1

Голы: Русин, 6, Кравченко, 39 – Финне, 69

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За "бело-синих" отличились Назарий Русин (6 минута) и Никита Кравченко (39). Единственное, на что удосужились футболисты "Волеренги", так это на мяч от Магнуса Гредема, который был забит на 69 минуте.

Смотрите видео голов в матче Динамо – Волеренга

На этом сборы для киевлян закончились. Уже 14 февраля "Динамо" проведет матч против "Олимпиакоса" на выезде в рамках плей-офф Лиги Европы, а 21 февраля сыграет ответный матч в Киеве.

Всего за два матча киевляне провели восемь спаррингов: три победы, три ничьи и два поражения.

Сейчас киевляне занимают вторую строчку в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. В активе столичной команды 38 баллов. Это на семь меньше, чем у донецкого "Шахтера".

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