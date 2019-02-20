"Динамо" уже на 70% в 1/8 финала Лиги Европы: приятный для киевлян прогноз букмекеров

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"Динамо" уже на 70% в 1/8 финала Лиги Европы: приятный для киевлян прогноз букмекеров

После первого матча с "Олимпиакосом", "Динамо" сохраняет неплохие шансы на место в следующем этапе Лиги Европы. По сути, теперь киевлянам достаточно не пропустить мяч на своем поле и путевка в 1/8 финала им гарантирована.

Это задача не из легких, поскольку в Греции команда Александра Хацкевича дважды уступала по ходу матча и получила ничью лишь за минуту до окончания основного времени.

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Вряд ли "Динамо" будет дома сушить игру, тем более, что это первый матч перед своими болельщиками в 2019 году. Аналитики Parimatch дают 47% на то, что мы увидим больше двух голов, и те же 47% на победу киевлян. Выход украинской команды в следующий этап Лиги Европы оценивается в солидные 70%.

Напомним, что ранее "Динамо" и "Олимпиакос" лишь один раз пересекались в еврокубках. В первом раунде Кубка европейских чемпионов-1975/76 киевляне тоже сыграли вничью 2:2 на выезде, а затем выиграли 1:0 дома.

Динамовцы четыре раза принимали гостей из Греции и при этом ни разу им не проигрывали (три победы и одна ничья). "Олимпиакос" играл на выезде против пяти различных украинских клубов, одержал две победы, одну ничью и еще два раза уступил. Если не учитывать отборочные стадии, то в целом команда проиграла шесть из последних семи выездных матчей в еврокубках. Греки 12 раз играли дома вничью в первом матче плей-офф еврокубков и только один раз проходили после этого дальше. В "Динамо" статистика гораздо лучше, в 11 случаях из 13 киевляне выходили победителями из двухматчевых противостояний, которые начинались с ничьих.

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Теги: Спорт Лига Европы Футбол Динамо
Источник: 24 Канал
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