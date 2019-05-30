"Динамо" в меньшинстве победило "Александрию" благодаря дублю Цыганкова: видео
"Александрия" не смогла победить "Динамо" в домашнем матче. В последнем туре УПЛ в четверг, 30 мая, александрийцы в большинстве уступили соперникам.
Александрия – Динамо 0:2
Голы: Цыганков, 21, 62
Удаление: Алибеков, 32 (Динамо)
Для обеих команд этот матч не имел никакого значения – "Динамо" второй в турнирной таблице, "Александрия" на третьей позиции. Поэтому это был просто товарищеский матч с повышенной ответственностью. И на кону стояла только честь клуба.
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Команды в начале встречи обменялись моментами – дважды за "Александрию" мог забить Ковалец. Киевляне ответили ударом Русина. А после этого в середине тайма "Динамо" вышло вперед. Де Пена навесил с фланга, Русин подправил мяч головой, а Цыганков с близкого расстояния отправил его за линию ворот.
Однако вскоре "Динамо" осталось в меньшинстве. Алибеков уже на 32-й минуте получил вторую желтую карточку. Так еще и "привез" опасный штрафной на ворота "Динамо". Поэтому Хацкевич, который проводил 100-й матч как тренер "Динамо", был вынужден проводить замену – вместо Русина вышел Кравченко.
При том, что это уже была вторая замена для "Динамо". Перед тем травму получил Кендзера. Его заменил Шапаренко.
"Александрия" могла сравнять счет в первом тайме. Но с ударом Ковальца справился Бущан, а мяч после удара Протасова пролетел мимо рамки ворот.
В начале второго тайме "Динамо" ответило двумя своими моментами с участием Беседина. Первый раз нападающий пробивал с линии штрафной. Панькив не слишком удачно отбил мяч. Первым на добивании оказался Цыганков, но отправил мяч мимо створа. Второй раз Беседин снова пробивал, и снова "Александрию" спас Паньков.
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Ситало за две минуты мог забивать дважды. Но первый раз ему помешал рикошет, а второй – собственная неточность. Но если бы мяч летел в створ ворот. то никто бы не спас "Динамо".
Второй гол "Динамо" – следствие мастерства Цыганкова. Получив пас от Беседина, он обыграл сразу троих защитников и пробил в дальний угол. Панькив в этот раз не спас. Хотя голкипера должны были страховать защитники. Но они дали пробить сопернику.
До конца матча Панькив еще дважды спасет "Александрию" от пропущенных голов и разгрома. Хозяева же на это смогли ответить лишь единственным моментом Протасова.
"Динамо" побеждает и остается на втором месте. "Александрия" же после игры получила бронзовые медали чемпионата.