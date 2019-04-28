"Динамо" вдевятером обыграло "Львов": видео

Киевское "Динамо" в матче против "Львова" получило два удаления. Однако единственный гол принес победу именно киевской команде.

Львов – Динамо 0:1

Гол: Буяльский, 24

Удаление: Бурда, 19, Кендзера, 75

"Динамо" выходило на матч с "Львовом", зная результат матча между "Мариуполем" и "Шахтером", Поэтому киевлянам надо было побеждать, чтобы сохранить разницу в семь очков. "Львову" надо было побеждать, чтобы претендовать на еврокубковые места.

Стоит увидеть "Шахтер" в напряженном матче победил "Мариуполь", не реализовав два пенальти

Именно "горожане" начали создавать первые возможности уже в дебюте встречи. Сначала опасно прорывался Альваро, впоследствии под удар мяч сбросили Липе. Но каждый раз "Динамо" спасал Бущан, который несколько неожиданно заменил Бойко в воротах.

Близким к тому, чтобы забить, "Львов" был в середине тайма. Педро бежал от соперников и выходил на ворота "Динамо". Но его перед самой штрафной сбил Бурда – красная карточка для "динамовца" и опасный штрафной, который не реализовал Бруно.

И тут "Динамо" несколько неожиданно забил. Отличился Буяльский. При этом есть подозрение на небольшой офсайд у полузащитника. Но гол засчитали. Зато не засчитали гол Липе, причислив офсайд. Хотя он был такой же, как и у "Динамо".

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"Львов" продолжал давить на ворота соперников. Но мяч упорно не хотел залетать в ворота. В одном из эпизодов мяч попал в перекладину, еще раз опустился на нее и после этого покинул пределы поля.

Доигрывали "Динамо" матч вдевятером. Кендзера и Педро решили выяснить отношения прямо на поле. Столкновение головами – и защитник "Динамо" получил прямую красную карточку.

"Динамо" побеждает и сохраняет отставание в семь очков от "Шахтера". "Львов" же и в дальнейшем на шестой строчке.