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"Динамо" в историческом матче переиграло "Ворсклу": чудо-гол Буяльского и дебют VAR: видео

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Динамо – Ворскла: результат и видео голов / ФК "Динамо"

22 февраля "Динамо" вырвало победу у "Ворсклы" в рамках 19 тура украинской Премьер-лиги – 2:1.

Динамо – Ворскла 2:1

Голы: Буяльский, 50, Вербич, 90+2 – Степанюк, 62

Этот матч стал историческим, ведь впервые в украинской Премьер-лиге во время игры использовался VAR – система видеопомощи арбитрам. Вот только дебют VAR прошел на пустом стадионе. "Динамо" за поведение своих болельщиков, которые расистскими выкриками оскорбляли игроков соперника во время матча киевлян с донецким "Шахтером", получил наказание в виде одного домашнего поединка УПЛ без зрителей.

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Киевляне весь первый тайм стабильно входили в штрафную гостей, однако там их ждала целая армия полтавчан. Лишь на 40-й минуте "Динамо" создало действительно опасный момент, когда Миколенко вывели один на один с Резником и футболист киевлян не попал в ворота.

После перерыва киевляне все же забили – Буяльский с правого фланга фантастически перебросил Резника. Скорее всего, полузащитник "Динамо" планировал навес, но мяч полетел в ворота, а голкипер ошибся – 1:0.

Видео гола Буяльского

На 62-й минуте "Ворскла" дала сенсационный ответ "бело-синим". Пердута навесил с правого фланга в штрафную соперника прямо на голову Степанюку, который без проблем переиграл Бущана и сравнял счет – 1:1.

Видео гола Степанюка

На последних минутах "Динамо" все же вырвало победу в матче благодаря голу Вербича. После опасного удара Русина голкипер "Ворсклы" парировал удар, мяч отлетел к Вербичу, который ударом с разворота отправил круглый в ворота противника – 2:1.

Таким образом, "Динамо" удержал второе место в турнирной таблице УПЛ (39 очков). "Ворскла" осталась 11-й.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо УПЛ ФК Ворскла
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