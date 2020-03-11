Динамо – Александрия: онлайн-трансляция матча Кубка Украины

11 марта "Динамо" и "Александрия" сыграют в четвертьфинальном матче Кубка Украины. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Волей календаря это уже вторая менее чем за неделю очная встреча команд – первая, в рамках УПЛ, состоялась накануне Международного женского дня на поле стадиона "Ника" и завершилась, без всякого преувеличения, трудовой победой "Динамо", которое, буквально, выгрызло жизненно выжные для себя три очка.

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А подопечные Владимира Шарана в очередной раз доказали, что не зря в турнирной таблице занимают свое нынешнее место. И, наверное, захотят доказать это в матче на "Олимпийском". Причем, сделать это с реваншем.

Динамо – Александрия: онлайн-трансляция