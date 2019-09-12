"Динамо" вошло в пятерку лучших клубов по росту посещаемости

30 Читати новину українською
Болельщики "Динамо"
Болельщики "Динамо" / GETTY IMAGES

Киевское "Динамо" попало в пятерку лучших по росту посещаемости в домашних матчах среди клубов европейских лиг в сезоне 2018/19.

В отчете УЕФА говорится, что рекордный рост домашней посещаемости в сезоне-2018/19 зафиксирован у греческого клуба ПАОК (+172 тысячи зрителей).

Читайте также: Букмекеры не принимают ставки на матчи чемпионата Украины по футболу

В пятерку также входят каталонская "Барселона" (+171), "Лацио" (+118), "Олимпиакос" (+106) и киевское "Динамо" (+91).

В новом сезоне "Динамо" больше всего зрителей собрало на домашней игре чемпионата Украины против "Шахтера". Игру 3-го тура УПЛ посетили 41 203 зрителя.

Испанская "Барселона" также заняла первое место по суммарной посещаемости в домашних матчах в Европе в прошлом сезоне. Общее количество зрителей, побывавших на "Камп Ноу" в чемпионате Испании в сезоне-2018/19, составило 1,44 миллиона.

На второй строчке расположился "Манчестер Юнайтед" (1,42 миллиона), дортмундская "Боруссия" – третья (1,37 миллиона), далее идут мюнхенская "Бавария" и мадридский "Реал".

blog_ava
"Стриптизерши": трейлер и сюжет фильма с Лопес и Cardi B в главных ролях
сегодня
1881
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо УЕФА
Источник: Tribuna.com
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Не было бы у тебя ствола, я бы тебе, – Алиев поскандалил с полицейскими: видео
сегодня 15:11 Не было бы у тебя ствола, я бы тебе, – Алиев поскандалил с полицейскими: видео
207
Свитолина празднует день рождения: что достигла украинка за один год
сегодня 12:34 Свитолина празднует день рождения: что достигла украинка за один год
Михайло Гема 111
Замена кардио нагрузкой: как плавание влияет на здоровье человека
11 сентября 22:04 Замена кардио нагрузкой: как плавание влияет на здоровье человека
146
Влада Седан намекнула, что ждет ребенка от Зинченко: фото
11 сентября 21:43 Влада Седан намекнула, что ждет ребенка от Зинченко: фото
321
Иранская болельщица умерла после самосожжения: ее арестовали за поход на стадион
11 сентября 14:55 Иранская болельщица умерла после самосожжения: ее арестовали за поход на стадион
262
Новости
Больше новостей
Залиште відгук