"Динамо" вошло в пятерку лучших клубов по росту посещаемости

Киевское "Динамо" попало в пятерку лучших по росту посещаемости в домашних матчах среди клубов европейских лиг в сезоне 2018/19.

В отчете УЕФА говорится, что рекордный рост домашней посещаемости в сезоне-2018/19 зафиксирован у греческого клуба ПАОК (+172 тысячи зрителей).

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В пятерку также входят каталонская "Барселона" (+171), "Лацио" (+118), "Олимпиакос" (+106) и киевское "Динамо" (+91).

В новом сезоне "Динамо" больше всего зрителей собрало на домашней игре чемпионата Украины против "Шахтера". Игру 3-го тура УПЛ посетили 41 203 зрителя.

Испанская "Барселона" также заняла первое место по суммарной посещаемости в домашних матчах в Европе в прошлом сезоне. Общее количество зрителей, побывавших на "Камп Ноу" в чемпионате Испании в сезоне-2018/19, составило 1,44 миллиона.

На второй строчке расположился "Манчестер Юнайтед" (1,42 миллиона), дортмундская "Боруссия" – третья (1,37 миллиона), далее идут мюнхенская "Бавария" и мадридский "Реал".