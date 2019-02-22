"Динамо" впервые за 15 лет набрало больше очков, чем "Шахтер" в рейтинге УЕФА

Киевское Динамо благодаря победе над "Олимпиакосом" в матче 1/16 финала Лиги Европы впервые за 15 лет набрало больше очков в рейтинге УЕФА, чем донецкий "Шахтер".

Спорт 24 писал, что в 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" обыграло "Олимпиакос" (1:0), а "Шахтер" проиграл "Айнтрахту" (1:4). Киевский клуб прошел дальше.

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"Бело-синие" впервые с сезона 2003/04 набрали больше очков в рейтинге УЕФА, чем "Шахтер". В активе киевлян уже 13 рейтинговых очков, тогда как у дончан 10.

Интересно, что 15 лет назад "Динамо" набрало 8 пунктов, тогда как "Шахтер" - всего 2,5.

Также победа "Динамо" и выход в 1/8 финала Лиги Европы принесли Украине 0,4 балла в клубный рейтинг УЕФА. С учетом того, что все бельгийские и турецкие клубы вылетели, Украина гарантировала девятое место по итогам этого сезона.

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