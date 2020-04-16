"Динамо" все еще не рассчиталось за трансфер Соля – киевляне в списке должников с "Барселоной"

Генеральный директор "Виллем II" Мартин ван Гил рассказал, что клуб ждет выплат по трансферам своих игроков.

Киевское "Динамо" должно перечислить последний транш за испанского форварда Франа Соля, сообщает Brabants Dagblad.

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Остановка чемпионата Нидерландов серьезно ударила по финансовому положению "Виллем II". Теперь "трехцветные" пытаются сохранить своих спонсоров и как можно быстрее получить деньги от "должников".

Варианты есть – мексиканский "Аукас" и "Барселона" должны долю платежей солидарности за Диего Паласиоса и Фрэнки де Йонга соответственно. "Динамо" также обязано перечислить последний транш в 3,5 млн евро за Соля. В нидерладском клубе уверены, что получат причитающиеся им деньги. В противном случае готовы отстаивать свои интересы в ФИФА.

Испанец провел 14 матчей в составе "бело-синих" в текущем сезоне, записав в свой актив гол и 2 асиста.

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