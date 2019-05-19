"Шахтер" снова обогнал киевское "Динамо" по количеству трофеев в истории независимой Украины.

Обыграв "Ингулец" в финале Кубка Украины донецкий клуб сравнялся с киевлянами по количеству титулов. Оба клуба имели по 33 титула.

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Однако, победив в чемпионате Украины, "Шахтер" завоевал свой 34-й трофей. "Шахтер" обыграл "Зарю" и 12-й раз в истории выиграл чемпионат Украины.

Однако "Динамо" продолжает опережать "горняков" по количеству побед в чемпионате Украины. "Динамо" 15 раз выигрывало чемпионат.

В то же время "Шахтер" побеждает киевлян по количеству побед в Суперкубке и Кубке страны. Кроме того, в активе дончан победа в Кубке УЕФА.

Победа в чемпионате Украины позволит "Шахтеру" в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов с группового этапа. "Динамо", которое завоевало серебряные награды, снова будет играть в квалификации. Дважды подряд киевлянам не удалось пробиться в группу в 2017 и 2018 годах.