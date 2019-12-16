"Динамо" выгонит европейского легионера за алкоголь

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Жерсон Родригес / ФК "Динамо"

Люксембургский нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес, скорее всего, покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Записки Динамовца".

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24-летний хавбек переведен в дублирующий состав, а в зимнее трансферное окно будет выставлен на продажу.

Источник отмечает, что футболист неоднократно приезжал на тренировки с запахом перегара изо рта.

Тransfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро, его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.

Родригес перешел в "Динамо" в августе 2019 года из японского "Джубило Ивата" за два миллиона евро. В составе киевского клуба он провел 12 матчей во всех турнирах и забил два гола. Контракт футболиста с украинским клубом действует до лета 2024 года.

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Автор: Висент Луис
Теги: Динамо Новости Спорта Спорт Футбол
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