"Динамо" выгонит европейского легионера за алкоголь
Люксембургский нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес, скорее всего, покинет клуб в зимнее трансферное окно.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Записки Динамовца".
Читайте также: "Динамо" может вернуть звездного форварда из аренды уже зимой
24-летний хавбек переведен в дублирующий состав, а в зимнее трансферное окно будет выставлен на продажу.
Источник отмечает, что футболист неоднократно приезжал на тренировки с запахом перегара изо рта.
Тransfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро, его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.
Родригес перешел в "Динамо" в августе 2019 года из японского "Джубило Ивата" за два миллиона евро. В составе киевского клуба он провел 12 матчей во всех турнирах и забил два гола. Контракт футболиста с украинским клубом действует до лета 2024 года.